自香港發生反修例運動以來，中共當局和港府曾多次指責民進黨政府涉入其中，導致台港關係不斷惡化，不僅港府日前暫停駐台辦事處業務，現在更逼迫我駐港人員必須簽署「一中承諾書」，否則就得走人。陸委會主委邱太三反擊，聲援港人民主自由，不應成為對台政治打壓的藉口。

陸委會主委邱太三今天下午召開線上記者會，說明駐香港辦事處派駐人員赴任受阻後，未來業務運作如何調整。他提到我方秉持6點立場：

一、台港本於互惠原則互設辦事處，我方無法接受港方單方面擅加矮化國格的政治條件。

依據台港2011年互設辦事處換文內容，雙方在互惠互利的原則下設置辦事處，我駐處更名為「台北經濟文化辦事處」，並列明辦事處業務功能、人員編制與便利安排等各節，未曾同意附加任何政治前提。如今港府堅持以矮化我國格的「一個中國原則承諾書」作為核發我駐處人員簽證的前提，片面違反2011年雙方換文內容，我政府絕不接受，廣大國人也不會同意這種背棄協議的無理要求。

二、港府受制於中共的無理作為，再次證實「一國兩制」名存實亡，單方面背信毀約的不良紀錄深值國際警惕。

港府以「一中承諾書」刁難我派駐人員簽證，毫無疑問地，中共是背後的影武者，企圖將港處作為其遂行對台政治圖謀的工具。中共背棄「中英聯合聲明」，破壞香港高度自治，已遭國際社會批評。而今港府配合中共對台施壓，除再次證實香港「一國兩制」已是名存實亡，曾與港府簽訂合約、有過議定的國家，恐怕也要對港府的自主性及誠信打上問號。

三、中共及港府事事政治算計，是破壞台港關係的始作俑者，要對民眾權益受損負所有責任。

長期以來，我方均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動台港關係；而我香港辦事處自成立以來，更是始終堅持為民服務，且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。中共及港府打壓港處活動空間，並放任親中媒體製造假新聞抹黑我方，嚴重破壞台港關係，要對台港民眾權益受損負所有責任。

四、希國人及國際社會保持警惕，共同堅守亞洲民主防線。

中共及港府的政治圖謀昭然若揭，我方堅不妥協，是避免我香港辦事處成為其「一中」突破口，進而威脅台灣的民主自由，甚至對區域安全產生連鎖擴散效應。我政府堅守國家尊嚴，也要對中共及港府提出嚴正譴責和警告，並希國人團結一心，持續全力捍衛國家主權與民主自由。同時，我們也要呼籲國際社會給予台灣支持，共同堅定守護亞洲民主防線。

五、聲援港人民主自由，不應成為對台政治打壓的藉口。

台灣基於立憲精神與普世價值，和主要民主國家一樣，聲援港人爭取民主自由；而我們本於港澳關係條例之規定，依法對合法來台的港人，於生活上有基本需求者，應予以提供人道關懷及必要的服務。我方重申，我們聲援港人爭取自由人權，是民主國家應有之義，更何況我們從未介入香港內部事務。中共及港府縱使不願面對港人爭取民主普選、自由人權的訴求，亦不應以此為藉口刁難報復台灣。

六、我香港辦事處仍會堅守崗位為民服務，相關部會亦會全力支援。

於今即使香港形勢嚴峻，身為一個負責任的政府，我們會信守對人民的服務；我香港辦事處業務及運作方式調整後，國內相關部會也會全力支援，共同維護台灣及香港民眾權益。此外，我們也要正告相關方面，若再有損害我駐處權益的舉措，我方將採取必要的應處措施，絕對不要漠視台灣捍衛國家主權和民主自由的決心。