Delta變異株燒至總統蔡英文的故鄉屏東，從秘魯返台祖孫在屏東枋山鄉居家檢疫，因有發燒症狀送醫檢測確診感染Delta變異株，而當地計程車司機也有7人群聚感染，屏東縣府為兩村進行篩檢。對此，資深媒體人王尚智表示，Delta病毒入侵與其說是「屏東出現破口」，實際上一如「桃園3+11」，終極還是因為衛福部長陳時中的「入境防疫標準毫無警覺」所致。

Delta病毒正式入侵並起社區感染傳開的屏東地區，對此，王尚智今（27日）在臉書發文表示，難以想像，陳時中竟然毫不猶豫的開口全村普篩、跨村普篩，不只是國家等級動員的消毒、大量人員的投入疫調，「莫德納疫苗立刻送到」且全村跨村即刻施打；衛福部還進一步宣布所有最昂貴的「單株抗體」等治療藥物，全都第一時間運送至屏東stand by。

王尚智稱，和之前動輒「醫療資源面臨崩潰、體恤前線醫療人員」的各種藉口天壤懸殊，對於屏東此刻一切堪稱「不計成本」的圍堵防疫，他認為「蔡英文總統的故鄉是Delta病毒的破口」，是唯一原因，顯然是讓陳時中十倍、百倍振奮且努力，連禁忌抗拒了一年多甚至雙北與萬華爆發疫情死傷也不肯讓步的「普篩」，0.1秒就立即可以自我打臉放棄。

王尚智預感，周日過後，台灣疫情之外的政治主戰場，即將開始出現「大亂鬥」，Delta病毒入侵與其說是「屏東出現破口」，實際上一如「桃園3+11」，終極還是因為陳時中的「入境防疫標準毫無警覺」所致。說到底，Delta病毒的突破，「入境才是破口、桃園機場才是破口、陳時中與衛福部才是破口」！然而，疫情所有的警覺之士都知道，無論罪責在誰，一旦Delta蹤跡真的出現「全台灣就糟糕了」。

至於政治方面各路的大亂鬥，王尚智預測的方向如下：一方面，是「Delta引發的憂慮不安所致」；二方面，則是「醫療防疫資源的藍綠縣市不均將更赤裸且誇張」，將會引發各縣市基層民眾的比較與動盪；三方面，則是「監察院開始著手調查甚至要約談陳時中」，監察院無論是真動作或假動作，仍會引發漣漪效應；四方面，高端、聯亞直接會被外界挑戰質疑「國產疫苗究竟對Delta病毒有沒有防護力」？使得政府與衛福部的超級護航，面臨加倍的壓力。

王尚智直言，全球新冠變種病毒的每一次「變形」，不只是對原本的疫情（防疫）、疫苗（施打）帶來新的衝擊而已。Delta病毒的衝擊波，終將又對各國原本已經正在「期待恢復穩定」中的政治、經濟，帶來新一波的威脅與挑戰。Delta變種病毒，如此完全無情且挑明的是，打了疫苗也沒用，就算打了兩劑疫苗還是會中！所以特別是對於任何「鬆懈」下來的人，Delta病毒將伺機入侵，奪去健康甚至性命，絕對不能小覷。