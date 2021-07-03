新冠肺炎肆虐全球1年半，中央流行疫情指揮中心指出，面對未來可能再出現的社區傳播，民眾勤洗手、戴口罩是一定要維持的，全民都要當積極防疫者，而各行業也要做好積極防疫作為，並落實人員造冊、訂出應變計畫，出現確診時才能快速反應，召回採檢或檢疫。

疫情中心指揮官陳時中指出，各行業單位都應該做好人員健康管理、人流管制措施、落實人員衛生行為、個人防護裝備建議、環境清潔消毒等積極預防作為，對抗未來可能出現的疫情。

各單位也要有即時的應變作為，在人員管理部分，應先完成造冊。陳時中說，從台北市環南市場的專案，就可以看到這問題，造冊時是以交易行為的人員為主，但周邊人員不是主要交易人，造冊時就沒這麼完整，各場域人員要先盤點清楚，有疫情時需要召回採檢、檢疫，行動才能快速。

陳時中表示，接下來會加強宣導，一旦家裡有確診者，甚至自己就是確診者十，要如何照顧或防護？這2天會透過宣導影片加強露出，讓大家知道如何做好自我保護和保護他人。