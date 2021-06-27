行政院促轉會今年5月已將「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」報請行政院，媒體披露，促轉會表示，在威權統治期間，受到死刑、擊斃、刑求致死、緝捕致死或失蹤的政治受難者賠償金額，從原本1000萬元調升到1200萬元。

據《自由時報》今（27日）報導，促轉會稱，在威權時期受國家不法行為被處死、刑求致死、擊斃、緝捕致死、失蹤的政治受難者，賠償金額將從1000萬提高到1200萬元；而遭國家逮捕、拘束人身自由者的政治受難者，採「基數制」賠償，一個基數為12萬至17萬不等，最高賠償可到1139萬元。至於沒收財產部分，促轉會表示，以返還原財產為原則，若原財產滅失或不能返還時，將以金錢賠償。

促轉會在5月28日的新聞稿中表示，為履行國家轉型正義任務，促轉會以建置基礎工程、發展論述、促成社會對話三大面向架構工作。在釐清威權統治面貌的部分，提出「威權統治法制」作為威權統治時期法律體制的定位，並界定「國家不法」的意涵，釐清「平復國家不法」的核心意旨在於指認國家侵害人權行為的不法性。最後，確認「自由民主憲政秩序」的定義及其適格性，作為匡正威權統治不法行為的基準

在接下來的一年，促轉會稱，會完備法制配套與上位機制，包括落實本報告所研提相關法制的修正與制定、強化各行政機關的量能、建立更全面的溝通協力管道與社會對話機制，從而推進「政府機關一體承擔」、「全體國民共感共識」的終極目標。