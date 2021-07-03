大陸央視新聞報導，新任香港特區政府政務司司長李家超3日發表文章表示，將大力支持行政長官施政，按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》全面準確落實「一國兩制」。他會確保政府效率維持最高水準、致力推展行政與立法關係、支持和協助行政長官抗擊新冠疫情。

李家超說，香港特區在《香港國安法》實施後，結束了混亂和破壞時期，展開建設和有效施政的新篇章。政府會努力做好有效施政，以堅定意志落實和執行有利經濟民生的措施。

李家超表示，香港政府各部門一向專業、公正，全心為社會服務。他會確保政府效率維持最高水準，積極統籌和協調跨局、跨部門工作。

此外，李家超表示會致力推展行政與立法關係，維持良好溝通，促進立法會既監察政府，亦落實「愛國者治港」的理念，讓有效的法律和政策得以制定和推行。

李家超最後說，將會支持和協助行政長官抗擊新冠疫情，以及推動經濟發展，繼續發揮香港作為國際城市的優勢，並積極融入國家發展大局，掌握好粵港澳大灣區的機遇，讓「一國兩制」行穩致遠、香港長期繁榮穩定。