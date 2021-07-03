沒錢難讀書？四川省教育等各廳委3日下發《通知》，結合各類教育斂財弊端，提出規範教育收費的「十條禁令」，嚴禁中小學校以資訊化教學或分班教學為名，強制或變相強制學生購買平板電腦或教育APP。也嚴禁課後收費惡補、或透過家委會（家長會）巧立各種名目向學生收費，舉凡借讀費、贊助費、擇校費、講義資料、試卷、電子閱覽、圖書館查詢、自行車看管、取暖、降溫、飲水、飲奶、商業保險、校園保全，通通不准。

中國新聞網報導，四川省教育廳、四川省發展和改革委員會、四川省財政廳、四川省市場監督管理局近日聯合下發了《關於進一步加強和規範教育收費管理的通知》提出，除了平板電腦或教育APP，也嚴禁違背學生意願強制參加課後服務。中小學課後服務堅持學生及家長自願原則，嚴禁學校乘課後服務之機組織集體教學、違背學生自願原則強制學生繳納課後服務費。

《通知》指出，嚴禁對正常教育教學管理事項進行收費。嚴禁中小學校將大陸國家和本地區課程改革要求安排的教育教學活動、教學管理範圍內的事項納入服務性收費和代收費事項，如講義資料、試卷、電子閱覽、圖書館查詢、自行車看管、取暖、降溫、飲水、飲奶、商業保險、校園安全保衛等費用。嚴格規範家委會行為，嚴禁以家委會名義攤派收取以上費用。

此外，《通知》還要求，嚴禁擅自設立服務性收費專案。嚴禁收取或變相收取借讀費和贊助費。嚴禁收取或變相收取擇校費。嚴禁強制或者暗示學生購買教輔軟體或資料。嚴禁非營利民辦學校取得或轉移辦學收益。嚴禁民辦學校收費備高收低或備低收高。