隨著大陸各省區市紛紛提出全面放開落戶限制（部分省份不包括省會城市），大陸人口的「落戶自由」再度升級，統計近日多城市發布政策之後，大陸已至少有15個省份提出全面放開落戶限制，其中石家莊、昆明、南昌、銀川、福州、濟南等6個省會（首府）城市成為「零門檻」落戶的先行者。

據《21世紀經濟報導》引述中國人民公安大學教授王太元表示，隨著市場經濟進一步發展，除了北上廣深這些國家政策明確提出要適當限制落戶的城市外，其他省會城市沒有必要再嚴格限制戶口遷移，「現在只是有些省會城市步子快一些，走得急一些，有些省會城市正在觀望，但是最終都是要調整的。」

王太元指出，另一個直接因素是大陸人口競爭的升級，尤其是隨著老齡化的加深，城市對於年輕的外來流動人口的需求在增加。

觀察6月中旬，昆明市城鄉融合專項組辦公室印發《昆明市2021年新型城鎮化和城鄉融合發展工作要點》，提出通過全面放開落戶限制、促進農業轉移人口有序有效融入城市。在此之前數日，湖北省發改委也印發《2021年全省新型城鎮化和城鄉融合發展工作要點》，提出取消除武漢市外全省其他地區落戶限制，進一步降低武漢市落戶門檻。