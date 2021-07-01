中國人民銀行、大陸銀保監會、農業農村部等6個部門，6月30日聯合發佈《關於金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果 全面推進鄉村振興的意見》，提出金融機構要鞏固拓展脫貧攻堅成果、加大對鄉村振興重點幫扶縣的金融資源傾斜，達到支持構建現代鄉村產業體系、做好城鄉融合發展的綜合金融服務等8個重點領域，並進一步加大金融資源投入。

該《意見》也指出，將通過推進農村信用體系建設、改善農村支付服務環境、推動儲蓄國債下鄉、開展金融知識宣傳教育和金融消費者權益保護等，持續完善農村基礎金融服務，優化農村金融生態環境。

據澎湃新聞報導，該《意見》確立的總體目標為，2021年，金融精准扶貧政策體系和工作機制同金融服務鄉村振興有效銜接、平穩過渡，各項政策和制度調整優化。存量金融精準扶貧貸款風險可控，對脫貧地區和脫貧人口的信貸支持接續推進，涉農貸款穩步增長，多元化融資管道進一步拓寬。

此外，目標到2025年金融扶貧成果鞏固，金融服務鄉村振興的體制機制進一步健全，讓信貸、債券、股權、期貨、保險等金融子市場支農作用有效發揮，農村信用體系建設與鄉村振興重點領域融資狀況持續改善。