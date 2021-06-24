周三比特幣持續從今年的谷底反彈，受此提振，持有大量比特幣的美國電動車大廠特斯拉周三股價勁揚逾5%，收在656.57美元。

特斯拉宣布在中國拉薩設立第一個太陽能儲存充電站，亦為股價帶來提振。該公司在微博上表示，將善用拉薩每年平均日照時間超過3000個小時的太陽能資源，建立「利用、儲存、再利用」的清淨能源循環生態鏈。

根據Coin Metrics報價，在周三隔夜市場，比特幣價格一度飆升18%，盤中收復34,000美元大關，目前比特幣漲幅收斂，僅上漲2%，報33264.04美元。

周二晚些時候比特幣價格雖然由跌轉升，但盤中一度跌破3萬美元重大關卡，使今年以來的漲幅全數回吐。

比特幣的反彈亦帶動其他規模較小的加密貨幣急升，以太幣一度漲6%，報2,014美元，瑞波幣稍早前大漲9%，報64美分。

加密貨幣素來就以劇烈波動聞名，這一波反彈的原因尚不得而知。

今年初比特幣的走勢相當強勁，受到加密貨幣交易所Coinbase重磅級的上市題材帶動，以及在機構投資人追捧下，比特幣價格一度站上近6.5萬美元，創下歷史新高。

但之後這個全球最大的數位貨幣陷入如雲霄飛車般的劇烈震盪，在特斯拉以環保為由宣布暫停接受比特幣買車、美國可能收緊監管，以及中國政府打擊比特幣挖礦和交易活動等一連串負面消息衝擊下，目前價格幾乎腰斬。