國際各國加速疫苗施打，令景氣復甦前景更為確立，風險性資產表現持續受到提振，但台股5月遭本土疫情衝擊劇烈回檔，所幸已反彈回17000點以上，且再衝新高，統計近三個月台股基金表現亮眼，絕大部分都繳出正報酬，整體平均績效為9.38％，前十強表現更都逾20％。

群益長安基金經理人王耀龍表示，在本土疫情的干擾之下，台股在5月份歷經明顯修正，不過在部分科技股反彈及航運類股持續創新高之下，帶動指數在6月呈現量縮回升，整體大盤當沖量略有下滑。後市來看，本土疫情近期有改善現象，不過疫苗施打覆蓋率仍需時間提升，國際市場方面，在美國通膨數據優於預期，以及聯準會聲明略有轉鷹態勢，近期市場資金呈現觀望態勢。

預料台股短期內仍波動難免，不過整體來看，在基本面穩健的支撐下，加上台股企業獲利仍處於上修循環，電子族群也將陸續進入下半年旺季，台股多頭趨勢仍未變。建議以定期定額台股基金來介入布局，在掌握台股投資趨勢之餘，也能以分批進場的方式分散投資風險。

王耀龍指出，產業方面隨歐美經濟重啟的需求強勁，回補庫存的力道將逐漸顯現，在經濟復甦前景和政策扶植下，傳產股可望有機會表現。美國推出6兆美元預算案，加上全球關注碳中和議題，原物料仍有機會受惠，整體包括原物料、面板、記憶體、航運等相關類股表現可持續關注。