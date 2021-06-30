樂觀的消費者信心數據為周末公布的非農就業報告捎來喜訊，以及重量級科技股和摩根本丹利走強帶來提振，周四標普500指數連續第4個交易日創下歷史收盤高點。以科技股為主的那斯達克指數，亦再創歷史高點。

周二收盤，道瓊工業平均指數微升9.02點或0.03%，為34,292.29點，盤中最高曾上揚逾100點。

標普500指數微升0.03%，收在4,291.80點，仍是連續第4日創下歷史收盤新高。

以科技股為主的那斯達克綜合指數漲約0.2%，為14,528.33點，亦再創歷史新高。

標普500指數11大類股跌多漲少，僅非必需消費品、醫療保健及科技股收高。科技股指數上漲0.7%，表現最佳。公用事業股跌1.65%，跌幅最大。

標普凱斯-席勒（S&P Case-Shiller）美國4月房價較去年同期大漲逾 14%，住房營建股走高。報告指出，包括西雅圖在內等美國5個城市的房價創下史上最大年漲幅。PulteGroup股價上漲2%。

半導體股在尾盤走強，思佳訊（Skyworks）和超微（Advanced Micro Devices）分別收漲4.5%和 2.8%。

獲高盛列為首選，奇異（General Electric）漲1.55%，帶動工業股上揚。

在上周聯準會宣布23家美國大型銀行全數通過壓力測試後，摩根士丹利宣布季度股利將提高1倍，股價應聲上漲3.3% 。該銀行亦宣布規模達120億美元的庫藏股計畫。

另外一些銀行股雖然也宣布提高股利，但股價由升轉跌，使大盤承壓。

莫德納（Moderna）勁揚逾5%，股價創下歷史新高。該藥廠發布最新試驗結果，其兩劑型新冠疫苖對最早在印度出現的Delta變種病毒仍具有相當的防護力，和原始病毒株相比，其免疫反應僅略為下降。

近幾周來美股雖然屢屢刷新歷史高點，但漲幅相對溫和，部分策略師表示，應留意疲弱乏力的市場寬度（market breadth）指標。周二盤中，標普500指數下跌個股數略超出上漲家數。

Charles Schwab Investment Management主動式股票策略投資長Bill McMahon則表示，在7月繁忙的財報季到來之前，市場寬度和波動減少，可能只是在這幾個夏季月份裡的自然停歇，「我認為人們有點處於觀望，因此看到波動性下降和寬度略微惡化也就不足為奇。對新冠狀病毒Delta變異毒株持續擴散的擔憂，也可能給股市帶來壓力」。

隨著市場進入6月和第二季最後一個交易日，標普500 指數月線可望連續第5個月收紅。在過去8個月當中，那斯達克指數可望迎來第7個紅K棒。不過，本月道瓊指數處於下跌狀態，料將打斷連續4個月來的升勢。

今年以來，標普500指數已上漲14%，那斯達克指數漲逾12%，道瓊斯指數表現略為落後。

美國6月消費者信心指數升至疫情爆發以來的新高水準，使該國第二季經濟可望強勁增長的預期升高。投資人正密切關注周五公布的非農就業報告，這可能為聯準會的政策立場奠定基調。此前聯準會已一再重申，其政策立場取決於就業市場全面且均衡的復甦。