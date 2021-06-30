美股隔夜收高，那指和標普寫新頁。在內地股市揚升下，港股仍然收跌。

周三香港恆生指數收跌166.15點或0.57%，為28827.95點。國企股(H股)跌93.91點或0.87%，為10663.39點。

科技指數收跌0.56%，然半導體股指仍上漲1.40%。上海復旦漲11%，中芯國際漲2.3%，華虹半導體漲1.17%。

醫思健康跌6.2%，報13.98港元。該公司全年每股派息15.9港分，年減30.9%。

和黃醫藥午後一度飆至85港元，收漲50.3%、報60.3港元。該公司今日首上市，此前招股價為40.1港元。

奈雪的茶跌13.9%，報17.0港元。奈雪今日首掛牌，招股價為19.8港元，開盤即跌破。奈雪希望將籌得資金的七成用於擴張茶飲店的展店。

據了解，小鵬汽車赴港上市，IPO定價將在每股165港元，較美股價格折讓4.6%。小鵬在美股收盤價為44.5美元。小鵬擬發行8500萬股，5%在港公開發售，其餘為國際配售。