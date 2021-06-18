美國聯準會Fed於6月利率決策指出，將今年通膨率上修至3.4%，並透露將針對縮減購債展開討論，美股4大指數早盤齊跌，道瓊工業指數開盤重挫約200點，隨後跌幅擴大，下跌近400點，那斯達克指數、S&P500小幅下挫。

截至台北時間21點51分，道瓊工業指數下跌385.24點或1.14%，暫報33438.21點；那斯達克指數下跌61.75點或0.44%，暫報14099.60點；S&P500下跌36.21點或0.86%，暫報4185.65點；費城半導體指數下跌36.30點或1.12%，暫報3195.41點。

5大科技巨頭齊跌，電動車大廠特斯拉上漲0.47美元或0.08%，暫報617.07美元；台積電ADR下跌1.96美元或1.65%，暫報117.16美元；聯電ADR下跌0.33美元或3.42%，暫報9.31美元。

Fed結束利率會議後，宣布將維持0至0.25%的利率，以及每個月1200億美元的購債規模，且將今年PCE通膨預期上修至3.4%；此外，除了暗示預估於2023年升息2次以外，還提到官員已就縮減購債展開討論。