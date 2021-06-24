美國勞工統計局周四(24日)公布上周初領失業金人數為41萬人，較前值稍微下滑，但遜於市場預期的38萬人，截至 6 月 12 日當周，續領失業金人數達339 萬人，比市場預期還高，但優於前一次數據表現，美股3大期指盤前走勢不受影響，繼續走升。美股周四開盤上漲59.67點、以33933.91點開出，隨後漲勢擴大至250點，代表科技股的那斯達克指數續刷新高，電動車大廠特斯拉上漲近3%。

截至台灣時間24日晚間9點40分，道瓊工業平均指數上漲251.80點或0.74%、暫報34126.04點；標普500指數上漲24.33點或0.57%、暫報4266.17點；那斯達克指數上漲109.88點或0.77%、暫報14381.62點；費城半導體指數上漲42.16點或1.32%、暫報3239.39點。

5大科技巨頭股價全面走高，特斯拉股價上漲16.17美元或2.46%、暫報672.74美元；台積電ADR股價上漲0.80 美元或0.69%、暫報116.85美元；聯電ADR股價上漲0.20美元或2.15%、暫報9.49美元。

美國眾議院近日通過多項針對反制科技巨頭壟斷市場的法案，包括最為關鍵的美國選擇與創新線上法案》(American Innovation and Choice Online Act)，箝制這些大型科技公司以自家平台推銷或是傾向對自家產品有利的法案，這可能對蘋果等公司在造成衝擊，總計通過6項法案。

此外，由加州民主黨眾議員Jerry McNerney提出的《消費者安全技術法》（Consumer Safety Technology Act）也通過表決，等待參議院審核。這項法案包括《數位分類法》（Digital Taxonomy Act）和《區塊鏈創新法》（Blockchain Innovation Act），要求美國商務部、美國聯邦貿易委員會（FTC）研究並報告區塊鏈技術以及數位貨幣如何使用，並要求美國消費品安全委員會（CSPC）制定如何防止消費者詐欺等手段，讓加密貨幣市場可以在受到市場監管下運作，一定程度也督促美國政府在該技術優勢必須保持領先地位。