台股加權指數30日開在17648.25點，站上17600點關卡，權王台積電（2330）開在599元，上漲4元，鋼鐵人依舊是盤面焦點，資金比重逾37％，電動車零組件、PA三雄股價也轉強，帶動大盤早盤指數向上墊高。

消費者信心重返疫情來襲前水位，再加上蘋果等科技股及摩根士丹利跳漲，帶動那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數再次刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數6月29日終場上漲0.03％（9.02點）、收34292.29點。那斯達克指數上漲0.19％%（27.83點）、收14528.33點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.77％%（25.72點）、收3348.86點，創歷史收盤新高。

第一金投顧指出，台股即將挑戰前高17709點，目前各種報價到第三季以前都將維持高檔，盤面熱絡的鋼鐵、航運報價停止上漲以前，不預設高點。

只是漲多之後，投資人宜審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第三季仍會向上的個股。

近期美國費半、那斯達克又創下新高，績優股整理中將是買點，選股上建議由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前鋼鐵、半導體、半導體設備、蘋概股、Mini-Led、驅動IC、快沖IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀可從相關龍頭個股布局。

盤面資金於個股間輪流策動可望延續，建議偏多操作，唯須控制好資金水位與風險。