由於全球新冠疫情進入後段，經濟迎來強力反彈，進而推升通膨數據，聯準會近期釋出將在2023年提前升息的訊息，引發市場出現恐慌情緒，利空消息也傳得沸沸揚揚，不過曾多次準測預測美股走勢的專家John Stoltzfus卻認為，市場對負面消息反應過度，尤其近期科技股表現強勁，美股大牛市可望延續至夏季。

CNBC報導，由於聯準會態度轉趨強硬，可能開始討論縮減寬鬆貨幣政策，加上通貨膨脹、變種病毒威脅未減，近期華爾街出現不少股市將回檔的討論，甚至有專家認為美股將在夏天出現至少10%的修正。

對此，資本管理公司Oppenheimer Asset Management分析師John Stoltzfus獨排眾議認為，科技股的好表現是投資者可以積極迎接夏天的重要原因，「經濟基本面看起來有明顯好轉，這個夏天可能是多頭獲勝。」

John Stoltzfus補充說道，這些負面新聞可能會在夏季引發市場波動，但影響並不會太大，「機會總是存在，市場總是有許多催化劑，讓空頭跟短線投資者能在市場出現恐懼時獲利了結」。

值得一提的是，John Stoltzfus過去幾次預測都相當準確，他曾在今年3月表示，走勢疲弱的科技股，相當適合買進，而從那時起，那斯達克指數上漲了7%。

此外，John Stoltzfus也曾在去年底預測標普500會在今年站上4300點，當時被市場認為過於樂觀，但周三標普收在4241.84點，現在他則認為自己低估標普的走勢。

John Stoltzfus說：「市場肯定能表現得更好，我們認為還有上漲的空間，但我目前不會再更新目標價，因為還沒到達原先預測的位置，這是我一直以來的原則。」