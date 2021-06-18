儘管全台疫情仍嚴峻，但主計總處大幅上修台灣2021年經濟成長率（GDP）預估值，最新數據來到5.46%，顯示台灣企業獲利動能仍強勁，有助挹注股市形成支撐，台股基本面不變、中長線看好。而央行昨天理監事會也上修全年GDP年增至5.08%。意味今年政府力拚全年GDP能夠保5%。在選股策略上，優質產業龍頭，其擁有抗跌領漲特質，儘管可能隨大盤震盪而有波動，但修復力十足。

元大龍頭基金研究團隊表示，雖然台灣近期受到疫情影響，國人改變原有的生活消費習慣，原有的商業模式也因此扭轉，尤其是旅遊與百貨產業等更是顯著，惟台灣以出口導向為主，目前企業生產及製造未受影響，出口表現依舊亮眼，帶動第一季GDP年增率高達8.92%，只要企業獲利模式未受影響，台灣企業今年表現仍有可期。

觀察歷史經驗，2003年SARS期間，台灣股市、房市都大跌，台灣加權指數於2003年4月跌至4139.5點，房價也在短短兩季時間下跌逾10%，但隨著疫情獲得控制，股價與房價都出現V型反彈，台灣加權指數於2004年回漲至疫情爆發前的高點，房價亦重返多頭，開始向上攀升。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人黃壬信表示，美國疫苗施打率快速提升，預期在下一季將由美國帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡；此外，全球晶片的短缺趨緩，各大車廠摩拳擦掌，可望成為工業類股的領頭羊，而費半指數轉強，半導體產業有機會在第三季反攻。