周三華爾街股市的反彈行情稍作休整，儘管美國製造業在6月創下歷來最強勁的擴張，但標普500指數仍然回吐盤中溫和的漲幅，終場以小跌做收。特斯拉走強帶來提振，那斯達克指數守在平盤之上，終場再創歷史新高。

周三收盤，道瓊工業平均指數跌71.34點或0.21%，為33,874.24點。

標普500指數跌0.11%，收在4,241.84點，三日來首度收黑，目前較歷史高點仍差0.4%。

那斯達克綜合指數表現相對亮眼，終場上漲0.13%，為14,271.73點，再創歷史收盤新高。

標普500指數11類股僅非必需消費品類股、金融股和能源股收高，分別漲0.62%、0.28%和0.26%。公用事業股收跌1.05%，跌幅最大。科技股小跌0.11%，通訊服務股收跌0.21%。

布蘭特期油漲破每桶75美元，帶動能源股普遍走高，埃克森美孚漲0.74%，西方石油（Occidental Petroleum）漲逾3%，而德文能源（Devon Energy）漲近2%，Diamondback Energy漲0.6%。

部分科技巨頭上漲為大盤帶來些許支撐。網飛（Netflix）漲約0.8%，臉書漲近0.5%，輝達漲0.9%，延續近來成長股的反彈走勢。標普500成長股微升0.01%，價值型股下跌0.24%。

特斯拉勁揚近5.3%，該公司宣布在中國設立第一個具有現場儲能系統的太陽能充電站，而比特幣價格反彈亦帶來激勵。

電動車和氫能源車製造商Nikola股價上漲近4.3%，該公司宣布將向Wabash Valley Resources LLC投資5,000萬美元，在美國中西部為自家的零排放卡車生產清淨的氫氣。

迷因股軟體公司Alfi繼前一日暴漲1倍多後，周三股價重挫逾26%；Torchlight Energy Resources在宣布將進行現金增資後，股價連續第二日重挫，周三收跌30%。

儘管周三下跌，但標普500指數本周以來仍上漲1.8%，守住上周開始的反彈行情。美國聯準會上周會後意外「放鷹」，造成美股大跌。該央行會後宣布大幅上修今年通膨預測，並暗示最快可能提前1年，於2023年開始調升基準利率，次數可能是兩次，每次調幅為25基點。

本月以來，標普500指數和那斯達克指數分別上漲0.9%和3.8%。受到開拓重工和摩根大通走弱拖累，道瓊指數本月以來仍處於下跌。

Piper Sandler首席市場技術分析師Craig Johnson表示，收緊貨幣政策的風險似乎越來越大，加上市場領頭羊、經濟復甦軌跡和通膨持久性等方面的不確定性，在這種情況下可能出現一些波動，但不會讓這一波長期牛市（secular bull market）被三振出局。

聯準會主席鮑爾周二在眾議院小組委員會接受質詢時重申通膨壓力是暫時的，央行不會只因為擔心通膨即將到來而過快升息，他並表示，美國「非常、非常不可能」重演1970年代的惡性通膨，因為聯準會將堅守維持價格穩定的承諾。此番發言為市場信心帶來提振。

最新公布的IHS Markit美國6月製造業採購經理人指數（PMI）初值從62.1升至62.6，優於市場預估的61.5，並創下2009年10月這項調查擴及所有製業產業以來的新高記錄。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師Jai Malhi表示，聯準會可能從這項數據得到一些確認，也就是開始放開油門的時機已經不遠了。