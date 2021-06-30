逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高走高、再創歷史新高，終場上漲157.27點，漲幅0.89％，收在17755.46點；櫃買指數亦同步上漲1.83點作收，漲幅0.86％，收在214.12點；三大法人進出方面，外資轉買200.07億元，投信轉賣1.19億元，自營商續買27.16億元，惟外資法人於台指期續買218口多單，累計淨空單部位為29071口，心態轉趨謹慎中性偏多。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾試圖平息市場不安，強調美通膨壓力只是暫時的，不致於重演1970年代的通膨災難，且將維持0～0.25％利率水準，且每月繼續收購1200億美元之債券規模。

此外，隨歐美解封行情開跑、報復性消費需求大舉回升、第三季科技類股傳統旺季來臨、蘋果新機拉貨潮啟動，預期全球、國內下半年在經濟可望持續復甦成長，加權指數順利觸底反彈大漲、再創新高後，後市低檔有限。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，第三季迎旺季、運價看漲，在7月起新貨櫃船陸續加入營運下，後市營運將持續暢旺，且法人心態偏多，後市仍有大漲再創新高的機會。

選股方面，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海持續維持超強走勢，且股價屢創新高；而鋼鐵股中鴻、志聯、彰源、佳大、春源、官田鋼、燁輝、春雨、聚亨等，也接連噴出大漲。

至於電子股，則有晶宏、矽創、亞信、耀登、華新科、立敦、凱美、華容、九豪、朋程、強茂、台半、一詮、太空梭、淳安、光頡等電子次產業族群，表現亦不遑多讓，顯見市場人氣鼎沸、多方作價企圖心仍強烈，且7月主流仍是航運、鋼鐵及電子次產業族群。