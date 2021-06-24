資金重回傳產股，加上鋼價今年以來至第三季均呈現漲勢，鋼廠今年獲利大增，吸引買盤重新湧進，中鋼(2002)再度率鋼鐵股全數強彈。

中鋼7月產品價格為平盤，持穩在高檔，第三季季盤產品續漲4.1%，第三季營運可望持續向上，中鋼領軍、中鴻(2014)大漲，盛餘(2029)、燁輝(2023)等全數上攻。

中鋼第三季季盤產品續漲4.1%，線材盤元廠營運續旺，加上歐盟對大陸扣件產品實施進口登記，台廠有望受惠，聚亨(2022)強勢漲勢。

歐盟繼去年底對大陸進口扣件產品祭出反傾銷調查後，即日起再對大陸扣件產品實施進口登記，為期九個月，預計2022年初進行反傾銷初判，並提出傾銷稅率。

受此影響，近來歐盟地區的螺絲螺帽訂單轉向東南亞、泰國及台灣等地區，受惠鋼廠包括春雨(2012)、聚亨等相關鋼廠，訂單能見度達年底。

整體來看，鋼價第三季延續漲勢，但短期中國大陸市場因受到當局打壓，呈現短期逆風，預料第三季鋼價漲勢趨緩，等待第四季旺季鋼市再添動能。

中鋼(2002)受惠5月內銷盤價續漲，業績創新高，5月自結合併稅前淨利76.26億元，比今年4月61.69億元再增長24%，單月每股稅前約賺0.48元，前5月自結合併稅前淨利268.95億元，比去年同期的虧損35.94億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺1.7元。

中鴻第二季盤價逐月上漲，7月續開平高盤，第三季營運亦可望持續上揚。下游的燁輝、盛餘也將受惠鋼價上漲，第二季、第三季營運持續向上的態勢。