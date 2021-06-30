針對今日台美TIFA復談，台灣鋼鐵公會理事長同時也是中鋼(2002)董事長的翁朝棟表示：「鋼鐵業樂見並全力支持台美TIFA復談，踏出雙方恢復BTA的第一步，締造新的里程碑。」

美國向來為全球鋼鐵需求及進口大國，年均進口數量約3500萬噸。台美雙方鋼品貿易往來頻繁，過往台灣銷美年約90萬噸，以冷軋及鍍烤產品為主、同時每年大量進口美國廢鋼約150萬噸。唯自2018年川普政府實施鋼鋁232關稅以降，台灣銷美鋼品數量逐年遞減，對鋼鐵業出口產生重大打擊。

去年駐美代表蕭美琴赴美上任前，透過行政院經貿談判辦公室鄧振中政委、楊珍妮主委邀請台灣鋼鐵公會翁朝棟理事長及中鋼執行副總黃建智等共商台美鋼鐵事務，透過該場合，翁朝棟根據中鋼委託美國智庫的研究報告，向蕭美琴表達個別產業要單獨向美方提出關稅減免或額度保障等貿易諮商的確相當困難，期待政府能透過恢復TIFA談判後，再逐步展開至BTA的洽簽、進而商談相關貿易障礙的排除。迄今這些努力終於開花結果，鋼鐵業非常肯定政府及駐美代表處的付出，樂見並全力支持台美TIFA復談。

美國經濟今年起已擺脫新冠疫情的衝擊快速回溫，美國鋼價近期屢創下歷史新高，也是全球最高，受惠於相關消費與投資強勁動能，台灣鋼鐵業對美的出口量價也已明顯谷底反彈。另拜登政府上任後積極推動綠色新政，未來將投入大規模的綠色基礎建設及相關環保投資，台灣鋼鐵業早具備生產高效節能鋼材的能力，無論在建築、能源或電動車用鋼材等領域都有顯著實績，台灣鋼鐵業也能成為美國穩定可靠的供應鏈盟友。

台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟代表台灣鋼鐵業界感謝政府對台美TIFA復談的努力，也樂見這次復談為雙方踏出恢復BTA的第一步，未來在相關談判中，若能將232關稅列入談判項目，有機會降低進口稅率，特別是冷軋、鍍面產品因無反傾銷稅或反傾銷稅率低，有助於我國單軋業者銷美，同時有助於美方緩解目前因供需失衡導致居高不下的高鋼價及衍生的通膨壓力。