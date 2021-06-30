美國基建計畫部分已達成協議，另一方面，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升，有利鋼市下半年持續穩健向上，鋼鐵股仍受資金青睞，連續第三天大漲，中鋼(2002)領軍，中鴻(2014)、新光鋼(2031)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等股再大漲，股價創新高。

美國總統拜登與跨黨派聯邦參議員就1.2兆美元基建計畫達成協議，主要項目為先前提出的2.25兆美元基建計畫中的一部分。其中，預計投入1090億美元於道路、橋樑相關建設，730億美元電力基礎建設、660億美元於客貨運鐵路、490億美元於大眾運輸、250億美元於機場建設。中鋼看好美國基建計畫，可望帶動未來多年的穩健需求。市場資金持續匯集鋼鐵股，早盤仍有多檔漲停，包括燁輝、燁興(2007)、春源(2010)、春雨(2012)等多檔早盤強攻漲停，並有中鴻、新光鋼、燁輝、盛餘等股價衝破前波高點，再創新高價。

中鋼表示，除了美國，包括中國大陸等其他地區基建計畫也持續推進，均有助下游鋼廠外銷接單，進而帶動台灣鋼市榮景延續，中鋼也對後續鋼市保持審慎樂觀態度。

此外，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；由於俄羅斯鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材出口國，俄羅斯減少出口，有利亞洲鋼價下半年供需狀況，對台廠應屬利多。

俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳原料價格上漲，且市場氣氛轉好，繼不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，上游不鏽鋼廠燁聯(9957)周二開出的7月盤價也續漲，有利不鏽鋼市況第三季持續升溫，熱度有望延續至第四季。

繼不鏽鋼盤元大廠華新麗華7月不鏽鋼盤價持續開高，300系產品每公噸再漲3000元；不鏽鋼板材上游大廠燁聯也開高盤，內銷304系每噸漲2000元，430系持平，316L附價漲5000元；外銷304系漲50~150美元，430系漲100美元，316L附價漲200美元。

隨著主要原料鎳價上漲，7月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。