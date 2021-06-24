受惠鋼市熱絡，不鏽鋼廠彰源(2030)5月營收續強，自結5月每股盈餘提升至0.36元，加計自結4月每股盈餘0.29元，5月加上4月每股約賺0.65元，優於第一季的每股盈餘0.45元，也優於去年全年之表現。

不鏽鋼產品量增價揚，彰源5月營收13.08億元，比4月的11.31億元再增15.67%，年增逾56%，公司表示，主要係歐美疫情趨緩及國內客戶需求增加。彰源公布自結5月淨利約1.03億元，基本每股盈餘0.36元。公司自結4月淨利0.82億元，自結4月每股盈餘0.29元，近兩個月每股淨利達0.65元，第二季獲利確定比第一季更好。

彰源今年隨著不鏽鋼市況增溫，價格趨漲，彰源前5月營收54.19億元，年增31.82%。前5月自結淨利約3.1億元，前5月自結每股淨利約1.1元，遠優於去年全年的每股淨利0.38元，也優於前年全年的每股淨利0.94元。

展望第三季，因產品出貨有遞延效應，預期公司的營收及獲利可望維持高檔，全年營收及獲利將比去年大幅成長。

從原料面來看，上周市場擔心美國貨幣政策比預期更快緊縮，倫敦金屬交易所(LME)鎳價由每噸1.4萬美元回挫至1.3萬美元。但隨著本周美國聯準會誓言將維持低利率，激勵基本金屬回升。周三，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲320美元，來到每公噸18064美元。若鎳價穩在高檔，市場信心回穩，有利第四季不鏽鋼市場續旺。

今年以來，彰源受惠兩岸鋼市續熱，原料及鋼價持續漲勢，今年第一季獲利約1.25億元，每股稅後淨利0.45元，比去年同期轉盈，且是連續第三季呈現獲利。

彰源第一季營收29.79億元；毛利率14.3%，年增7.64個百分點；營業淨利1.98億元，歸屬於母公司業主淨利1.25億元，基本每股盈餘0.45元。