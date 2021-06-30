宏遠證(6015)董事會決議配息0.5元，16日以25.4元除息交易，雖然除息後走跌貼息，23日下探23.1元後止跌回升，今（30）日開高後持穩盤上，10點半後在買盤敲進下放量勁揚，飆升8.46％至26.4元，終場大漲6.98％、收於26.05元，歷時11天完成填息。

宏遠證受惠經紀、自營、承銷等業務表現良好，且積極強化經紀、承銷業務動能有成，2021年前5月自結稅後淨利7.8億元、每股盈餘（EPS）2.36元，較去年同期虧損0.39億元、每股虧損0.12元大幅轉盈。

展望今年，宏遠證將秉持長期穩健經營策略，積極完善布建各項業務平台，打造整體營運良好動能及各項業務競爭力，持續投入金融科技，深入發展數位平台經營，有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模。

隨著2月受讓花蓮光隆證券，將全台營業據點推升至10處，宏遠證預期可進一步擴大經紀業務市占率。同時，今年亦將全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件，增加多元化手續費收入來源，盼推動未來營運更上層樓。