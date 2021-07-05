記憶體品牌廠創見(2451)現金股利3.05元，今日除息，開盤參考價70.3元；隨著第二季營運持續看增，盤中一度大漲至73.5元，超越完全填息價73.3元。今日股價收盤漲2.3元至72.6元。

創見受惠產品量價齊揚，5月營收為12.77億元，因去年同期受疫情影響基期低，單月營收年增53.55%，第二季營收持穩向上，加上產品漲價效應，第二季獲利可望比第一季持續成長。

第一季DRAM價格起漲，第二季DRAM價格續漲且NAND Flash價格也止跌回升，創見前5月營收60.65億元，比去年同期成長25.25%。

創見第一季隨著記憶體產業續旺，合併營收35億元，季增17.6%；稅後淨利5.59億元，季成長111%；每股盈餘為1.3元，創11季新高。

展望第二季，營收持續成長，並可望受惠DRAM價格續漲且NAND Flash價格轉漲，獲利可望更好。

展望後市，公司預估今年下半年產業環境需求仍將大於供給，面對原物料及零組件缺貨的情況，創見將繼續強化供應鏈管理和即時生產策略，期能在瞬息萬變的總體環境中再創佳績。