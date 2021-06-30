光學鏡頭廠-大立光(3008)將於7月8日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，隨著傳統旺季來臨及蘋果新機拉貨啟動，法人預期，大立光營運可望擺脫第2季淡季及飽受缺料之苦的谷底。

身為全球第二大智慧型手機銷售市場的印度在5月新冠肺炎疫情大爆發，衝擊大陸智慧型手機品牌廠手機銷售，且AP及感測器受天災影響缺料，致使大立光今年第2季營運比往年淡季更淡，大立光5月合併營收為33.58億元，月減1.17%，年減12.95%，累計前5月合併營收為185.71億元，年減14.53%。

大立光4月及5月合併營收為67.56億元，若依大立光所提供「6月拉貨動能看起來跟5月差不多」，大立光第2季營收恐低於第1季，也是連兩年第2季比第1季差。

大立光7月8日法說會，除公布第2季財報，也將說明第3季營運展望，由於蘋果新機拉貨啟動，大立光除原有鏡頭產品，美系客戶VCM產品，以及遞延一季的其他手機品牌高階產品出貨狀況等將是法人關注的焦點。