金融股獲利王富邦金(2881)去年稅後淨利創下歷史新高達902.72億元，亮眼的獲利表現也反映在股利政策，今年擬配發普通股每股現金股利3元及股票股利1元，合計總股利配發4元，創下歷史新高紀錄，配發率46.8%。富邦金股價近期沿5日線向上。

富邦金董事會通過7月26日為現金股利除息交易日，8月1日為現金股利配息基準日，8月24日為現金股利發放日。富邦金控109年度現金股利包括普通股每股現金股利3.0元、甲種特別股現金股利每股2.46元、乙種特別股現金股利每股2.16元，將一併於8月24日發放。

有鑑於國內新冠肺炎疫情持續維持第三級警戒，富邦金控繼日前率先成立企業篩檢站、實施員工確診慰問金及給予有薪公傷病假、有薪防疫假等措施之外，今天也再宣布金控及子公司員工團體保險中新增「法定傳染病保險」，保險範圍涵蓋中央衛生主管機關公佈的法定傳染病，也包括此次的新冠肺炎(COVID-19)，新增之保費由公司負擔，全面提升同仁因傳染病所需要的醫療照顧！

富邦金控表示，為持續提升對同仁的照護與關懷，公司特別於員工團體保險中新增員工「法定傳染病保險」，該保單主要以住院醫療補助為主，若同仁因法定傳染病須住院治療時，除了可以依員工團體保險申請理賠之外，還可依「法定傳染病保險」申請住院理賠，此外還有法定傳染病的一次性保險金，為同仁的醫療照護打造「雙重保障」。