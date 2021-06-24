春源(2010)受惠鋼市熱絡，5月營收逾22億元，創下近九年以來單月新高，隨著鋼價調漲，有利6月營收續攀新高，並帶動第二季營收挑戰單季新高，今年整體需求看旺，全年營收也將挑戰新高。

受惠今年營建需求暢旺以及鋼價調漲，春源5月營收22.56億元，月增2.34%、年增52.99%，改寫近9年單月新高。展望6月，法人看好春源報價跟隨中鋼6月盤價調漲，且出貨續旺，營收有望再優於5月，並帶動第二季營收創歷史新高。

春源主要營運項目為鋼板剪裁加工、營建鋼結構，其中，鋼板占營收比重逾四成最高，營建鋼結構占比逾三成，矽鋼材約占15%等。

今年以來，隨著公共工程及廠房以及營建市況仍熱，鋼結構需求緊俏，春源目前手上鋼結構訂單金額達50~60億元，預計1~2年間可全數完成。占逾二成鋼板業績的車用鋼板方面，整體台灣車市今年預估比去年小降，和泰汽車今年銷量則再力拚歷史新高，車用鋼板整體需求仍看成長。

第二季隨著產品量價齊揚，春源6月營收可望再優於5月，並推升第二季營收創新高，獲利亦可望成長。公司前5月營收99.33億元，年增38.26%。

展望第三季，預期需求仍維持一定之熱度，而中鋼7月冷、熱軋鋼捲開平盤，有利下游客戶成本平穩，進一步提高毛利率。今年來看，鋼市需求可望續熱，且下半年鋼價仍可望平穩趨漲，春源全年營收力拚新高紀錄。

春源受惠鋼市熱絡，第一季營收54.6億元，毛利率9.88%，營業淨利3.01億元，歸屬於母公司業主淨利2.61億元，年增3.35倍，基本每股盈餘0.4元，大幅優於去年同期的0.09元。另外，MSCI於5月中公布最新半年度調整，全球小型指數成分股部分，鋼鐵股春源也入列，當時股價衝上27.75元高點。