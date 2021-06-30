歐股周二收紅。經濟數據顯示，六月經濟信心大幅改善；另外，愛迪達的股票回購計畫提振了德股。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲1.43點或0.31%，為456.37點，指數走在連續第五個月上漲的路途。歐洲主要股市皆上揚。

在穩定的疫苗接種計畫下，歐元區六月經濟信心來到近21年高點，為117.9；但是該數據並未考慮到Delta變種病毒的因素。投資人生信心，湧入可能從復甦中獲益的股票。

化學股漲0.9%，汽車股和金融股上漲，為表現最佳的類股。

ING分析師們表示，只有在2000年的網路泡沫鼎盛時期才看得到這種正面的經濟信心；經濟的重新開放，正同步提振工業、服務業和消費者對未來幾個月的樂觀情緒。

愛迪達大漲2.47%，收報317.50歐元，股價創歷史新高，也推進德股上漲0.9%。愛迪達宣布5.5億歐元(約6.54億美元)的股票回購計畫。

德國六月通膨也有所緩解，和緩了對物價上漲的恐懼，但讀數仍高於德國央行目標。

旅遊休閒股在前一日出現近一個月最差表現之後，周二再跌0.2%。消息指出，德國可能禁止英國遊客入境歐盟，西班牙也收緊對英國遊客的旅遊限制。

法國電器零件供應商藍格賽(Rexel)大漲4.3%；該公司上調今年銷售展望。

克諾爾集團(Knorr Bremse)跌12%。路透報導，該德國煞車製造商，連同法國汽車玻璃供應商全耐塑料(Plastic Omnium)和法國車用零件供應商Faurecia，正對購買德國汽車照明廠Hella表達興趣。

Hella大漲4%。