德國Ifo研究所周二公布調查資料，德國六月參與短工時計畫的工人人數降至150萬人，為疫情爆發前2020年2月以來最低水準。

Ifo表示，五月參與人數為占整體受雇工人人數的6.8%，六月降低為4.5%。該估計是基於聯邦勞工局的資料以及一項商業調查。

Ifo指出，餐旅業參與該計畫的人數，從五月的52萬人降低到六月的33.1萬人。該產業仍有超過30%的員工參與短工時計畫。

在經濟低迷之時，短工時計畫讓雇主把員工轉到更短的工作時間，以讓他們保持在薪資受雇名單當中，防止引發大規模失業危機的衝擊。