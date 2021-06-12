美股上周五在利多貧乏下小幅收紅，展望本周聯準會（Fed）公布最新貨幣決策自是市場緊盯焦點，但預料Fed不會有大動作。倒是從那斯達克指數上周周漲近2％來看，投資人有重新歸隊擁抱科技股之勢。

今年初美股投資人的投資組合，紛紛出脫科技股及其他成長股，轉而重押開拓重工（Caterpillar）等搭上經濟重啟題材的股票和銀行股。

但今年4月到5月初，多家與「經濟重啟」（reopening）相關的企業，股價上攻乏力。同樣被歸類為價值股的銀行股，上周表現一片慘綠。

投資人似乎開始重新歸隊傳統成長股。10日出爐的美國5月消費者物價指數（CPI）年增幅，創近13年來新高，加劇Fed恐提早收緊貨幣政策的隱憂，但思科（Cisco）、谷歌母公司Alphabet 、IBM等科技股股價仍創高。

市場投資風向轉變，關鍵在於儘管經濟重啟概念股仍強，通膨升溫疑慮未散，債券殖利率沒升反降。主要是投資人相信，通膨與供應鏈問題會如聯準會所堅稱的只是暫時性，另外美國經濟成長及企業獲利，在第二季和第三季可望有頂尖表現。

交易員預期，在Fed周三（16日）發布最新貨幣決策之前，美股投資人仍是觀望居多。普遍預料Fed應會按兵不動，市場專家將關注Fed是否調整通膨和利率預估，這可能會牽動美股走勢。

上周五三大指數中，那斯達克指數的漲幅最大。不過標普500指數繼周四後，連續2個交易日寫下收盤新高。

道瓊指數勉強收紅漲0.04％，報34,479.6點；標普指數收漲0.19％，以4,247.44點作收；那斯達克指數收高0.35％，收在14,069.42點。

周線方面三大指數漲跌互見，科技股為主的那指上周周漲1.8％，標指周漲0.4％，惟道指周線跌0.8％收黑。

值得一提的是，百健藥廠（Biogen）的阿茲海默症新藥Aduhelm，上周獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，但療效爭議愈演愈烈，上周五股價終場重挫4.4％