華為數字能源技術有限公司於7日成立，註冊資本人民幣（下同）30億元，由華為100％全資持股。公司經營範圍包括線上能源計量技術研發、新興能源技術研發、能量回收系統研發、機電耦合系統研發，以及新能源汽車換電設施銷售等。

香港經濟日報引述數據平台顯示，華為數字能源公司法定代表人為華為現任副董事長、輪值董事長胡厚崑。環球網報導，從新設公司經營業務來看，華為在智慧汽車領域的探索還在繼續。

華為數字能源技術公司總裁侯金龍日前在國際太陽能光電與智慧能源大會表示，碳中和已經成為全球的共識和使命，帶來巨大挑戰和商機。

侯金龍表示，華為數字能源將繼續聚焦電力電子技術和數位技術兩大領域，將瓦特技術、熱技術、儲能技術、雲與AI技術等融合創新，打造智慧發電、智慧儲電、智慧配電、智慧用電等解決方案，融合能量流和資訊流，建構以新能源為主體的新型電力系統。

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