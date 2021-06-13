禾馨診所的醫療營運長林思宏卻突然砲轟留言「聽你在放屁」，引發網友熱烈討論。（摘自台北市長柯文哲臉書直播留言）

台北市長柯文哲今在防疫記者會中說明疫情最新情形，在直播途中禾馨診所的醫療營運長林思宏卻突然砲轟留言「聽你在放屁」，引發網友熱烈討論，林思宏解釋，他想表達預約系統真的不好；對此，台北市政府發言人陳智菡表示，禾馨醫療營運長林思宏恐怕有些誤會，目前北市尚未開放診所預約時段。

林思宏在留言中痛批，「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦在承擔你唬爛後的爛攤子」；林解釋，所有基層的人都知道，這個系統是臨時拼湊出來的，每個醫院診所看診時間都不同，即便是早診，08：00、08：30、09：00、09：30看診都有，不同看診時間無法統一預約，但整理成同一個系統就一團亂。

林思宏說，每個診所可以支援的時段都不同，也繳交了可以施打時段，但換作這個系統上卻還是沒有顯示他們原本填的時段，變成所有時段都可以預約，或是沒有時段可以約，每個診所碰到的問題不一定一樣，造成民眾隨時都可能會來。

林思宏說，這個系統所謂約好了，只是成立一個90人施打名冊，沒有約進任何系統，無法取消也沒有更改機制，所有健保上傳IC01都要診所的同仁一筆一筆重新建立，沒有市長講得那麼好，要如何預防90人的群聚，丟給診所自己負責。

林思宏提到，昨天一直到深夜，對於不確定的預約系統，多次與衛生局及健康中心反應，想要退出禾馨其中一兩間診所不要施打避免混亂，但得到的消息都是不能退出，因為網頁預約系統不是他們負責，找不到人可以幫忙修改系統，他們也不清楚後續該怎麼做，見招拆招，共體時艱，「所以我們就只能硬著頭皮上了！」

對此，陳智菡表示，林思宏恐怕有些誤會，目前北市尚未開放診所預約時段，醫院可預約上午、下午、晚上，不過請大家別擔心，預約診所的民眾接下來就會接到簡訊，通知可以實際施打時段。

陳智菡說，由於此次開放上百家診所給民眾預約施打疫苗，一開始統計診所可接種時段等資料時，有些診所沒辦法確定，且也要視實際預約狀況分配劑量，北市府接下來會請健康服務中心與診所確定，診所可以接種的時段與量能，安排時段，確實做到分流、避免群聚，這兩天就會以簡訊來通知長者們15、16日的接種時間。

陳智菡表示，非常感謝診所醫事人員的協助，北市府也會精盡優化系統，希望更便民也更符合醫療院所的使用需求。