彰化縣新冠疫情趨穩，19日無新增確診，「嘉玲」已連續4天報到，也首度宣布線上直播防疫說明會暫停1次；中央撥發的3.7萬劑AZ疫苗已100％完成施打，加發的5％、1850劑也將針對長者調查意願後造冊施打。

彰化縣3.7萬劑AZ疫苗，19日幾乎已全數施打用罄，完成率100％（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣今年以來累計確診251例、死亡7例，疫苗施打依中央規定的第1至6類順序造冊進行；針對台中市決定全面為鄰長打疫苗，彰化縣政府回應，全縣鄰長計有9178人，中央尚未將鄰長列入優先序列，縣府將持續透過民政系統，向中央爭取鄰長優先施打的序列。

彰縣府表示，全縣設置27個快打站，19日為90歲以上縣民施打疫苗，並同步啟動85歲至89歲長者接種意願調查，21日起開放65歲以上平地原住民長者預約登記施打疫苗。

根據縣府統計，截至19日，3090名醫事人員施打率100％，另彰化縣3012名警力，先前已接種1841人，這波再施打886人，合計2727人、接種率達93％；村里長等協助第一線防疫工作及疫苗接種通知者，亦於近日內造冊通知施打。

衛生局指出，一瓶AZ疫苗可注射11人，第1至5類順序一律造冊，再依名冊順序通知到指定醫療院所施打；其中第2、3類順序之人員與工作者，予以造冊後再依名單分配疫苗數量分配後，再通知施打。