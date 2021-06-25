雲林縣第3波長者優先接種疫苗作業今（25）日在全縣20鄉鎮市同步登場，75歲以上都能打，但受到先前多起疑似施打疫苗反應不良事件影響，上午的接種率僅約3成多。

雲林縣在6月21日辦理的第二波疫苗接種對象為80歲以上老人，接種率僅3成多，剩餘1萬1130劑AZ疫苗未打，今天展開第三波施打，對象是75歲至80歲長者 全縣約有2萬人，原本4成多（約9500人）表達有注射意願，不過今天上午只打了3400多人，下午人數可能更少。

雲林縣衛生局長曾春美表示，考量第一批於5月9日施打公費疫苗的醫護人員，其第二劑施打時間是10至12周後，也就是約7月初，加上中央政府不建議疫苗混打（第一劑、第二劑不同），若今天這批AZ疫苗還有餘量，將會盤點後作為預留作為第二劑施打。

至於第4波疫苗接種日期，曾春美說，中央宣布美國捐贈的莫德納疫苗將於6月30日撥到各縣市政府，也就是7月1日到達，第4波施打至少在7月2日以後。

還未接種疫苗的75歲以上長者怎麼辦？曾春美表示，中央並未規定特定年齡只能打特定疫苗，屆時只要年齡符合施打對象，攜帶健保卡和身分證到所屬的快打站就能接種。