一位奶奶在家人的帶領下，到漢神巨蛋接種莫德納疫苗。（林瑞益攝）

莫德納疫苗開打，疫苗8點送抵高雄，75歲以上長輩補打莫德納全國第一針疫苗，中午12時許在高雄漢神巨蛋開始接種。許多長輩在孩子的攙扶下，或坐著輪椅，在孩子的陪伴下到場接種疫苗。

一位83歲洪姓奶奶說，有接種疫苗比較安心，對於一些疫苗有死亡案例，她認為，這些只是少數。鄭姓奶奶在孩子的帶領下到場接種疫苗，家人說，覺得AZ或莫德納疫苗都差不多，既然排了日期，就到場接種疫苗。

另一位奶奶在家人陪伴下，到場接種疫苗，她的丈夫陳先生說，他喜歡莫德納，對AZ疫苗覺得怕怕的，所以建議太太接種莫德納疫苗。陳先生覺得現場的動線安排地不錯，滿順的，很快就打到疫苗。

高雄市副市長史哲於中午時分到漢神巨蛋視察打疫苗的情形，他隨後在臉書貼文說，不到1時，現場已經有100多位1時到2時場次的長輩們，來到現場準備等待接種。

他再次懇請1日要補打疫苗的長輩們，子女們先幫忙上網查詢接種時間與接種站，準時到場就好，不用提早到喔！接種完成後回家記得多喝水、多休息。