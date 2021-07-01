嘉義市長黃敏惠（中）視察設於北興國中的疫苗接種站，演示接種前聽取醫護人員的說明。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠感謝北興國中團隊協助疫苗接種站布置。（嘉義市政府提供）

嘉義市獲中央分配到1萬2600劑美國莫德納疫苗，第一批7700劑今天送到，明（2）日至4日連續3天為70歲以上長者接種，7140劑疫苗預約滿額，嘉義市長黃敏惠今天也視察疫苗接種站布置情形。

嘉義市政府府衛生局表示，中央撥發給嘉義市1萬2600劑莫德納疫苗，首批7700劑，提供7140劑給70歲以上長者接種，預約滿額，其餘施打第5類人，第2批4900劑下周送到，再安排接種對象。

嘉義市在港坪運動公園體育館、北興國中活動中心開設疫苗接種站，黃敏惠市長1日巡視北興國中的接種站，感謝聖馬爾定醫護團隊支援接種工作，北興國中與家長會團隊協助，以及家樂福北門店無償提供停車位。

黃敏惠表示，首批莫德納疫苗2日開打，同樣採取「宇美＋1」式接種流程，每位長者可有1位陪同者入場，請民眾依照預約時間，提早15分鐘到場報到。

民眾也可多搭乘嘉義市疫苗接種特約計程車現3.0版，跳表計費，每趟車資由市府負擔80元，其餘車資使用者自付；列冊的低收入戶、中低收入戶或經評估有經濟困難者，由里長或里幹事向公所預約免費搭乘特約計程車；身心障礙者可預約免費搭乘復康巴士。

預約時間每日上午8時30分至下午5時30分。特約計程車預約電話：0976-157695、0979-115729、0979-115731。復康巴士預約電話：05-2771030、0972-161873。