嘉義市84歲阿公於6月15日接種AZ疫苗，29日洗腎後返家，突然沒有呼吸，照顧者為他做心肺復甦術（CPR），119救護人員獲報趕到場，阿公已無心跳呼吸，未送醫急救，嘉義市政府衛生局昨天獲報，協助通報疫苗不良事件，進行司法相驗，由法醫採檢PCR。

嘉義市政府衛生局副局長廖育瑋表示，這位84歲阿公是洗腎病人，同時罹患心臟病，裝有心臟支架，於6月15日施打AZ疫苗，6月29日血液透析返家後，感到呼吸不順，之後沒有呼吸，照顧者對阿公進行CPR急救，並通知119，但是救護人員到場時，已經無生命跡象了，本案未送至醫院。

市府表示，今天由法醫PCR採檢結果為陰性，市府衛生局協助通報為疫苗不良事件；嘉義市通報疫苗嚴重不良死亡案例共7例，包括嘉義市民6位、嘉義縣民1位。

嘉義地檢署發言人蔡英俊表示，這位死者將於2日解剖，調查死因，後續由法醫研究所及中央相關單位研判是否與疫苗有關。