日本政府今宣布，將再捐贈台灣100萬劑AZ疫苗。對此，行政院長蘇貞昌表示，加上6月4日日本捐贈台灣的疫苗，日本總計提供台灣超過220萬劑疫苗，數量接近台灣一成人口數，誠摯感謝日本、以及居中努力的外交團隊和民間友人。

對於日前美國提供的250萬劑莫德納疫苗，蘇貞昌表示，最快將在下禮拜完成檢驗程序、開始配送。7月1日起，攸關國家關鍵基礎設施與高風險接種人員，將會列入優先接種對象，高風險縣市也將納入計程車司機、外送員、攤商賣場超商的人員等。同時，也將開始為65歲以上長者施打疫苗。

蘇貞昌說，去年疫情爆發時，政府除了保護國人、也盡力將防疫物資提供給各國，只因為那正是我們該做的事。今年我們遭逢困難，也看到來自美國、日本、立陶宛的熱情相助。

蘇貞昌認為，正因為國人的善良和打拚，台灣在國際社會上才能享有一席之地，才能與理念相近的盟友相扶持、共患難，再次感謝所有對台灣伸出援手的朋友。

衛福部長陳時中今天再度代表指揮中心向日本表達感謝，強調這一百萬劑疫苗，可望讓我國的施打對象更加廣泛，將來可進一步提高疫苗施打率，把疫苗防護力提高。