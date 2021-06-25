花蓮連續7天沒有確診個案，累計68人染疫，花蓮縣政府今天公布，如何運用疫苗剩餘的「殘劑」，7月3日起，現場開放18歲以上預約，每天7人為限，預約地點近日公佈，不過衛生局長朱家祥說，長輩染疫轉為重症、死亡，遠比青壯年比例來得高，呼籲年輕人把施打機會留給年長者。

近日各地，新冠肺炎疫苗接種出現緩打潮，外界呼籲開放疫苗殘劑，中央疫情指揮中心今表示，即日起每天殘劑的最後一瓶開放18歲以上的民眾接種登記。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮縣長者預約施打疫苗到今日結束，各鄉鎮市接種站接種完成後，暫無大型接種站設置，因此不會有殘劑施打。

等到7月3日，接續擴大接種（實際時間依中央疫苗送達為原則），當日接種前30分鐘，現場將開放18歲以上民眾預約殘劑施打，名額每天以7名為限（6名正取、1名候補），實際施打人數以當日殘劑數量為限，當日預約名單隔日作廢。至於7月3後施打地點，縣府規劃後將於近日公佈。

朱家祥說，以確診者年齡來看，60歲的重症跟死亡率，會比30歲還要嚴重，所以仍希望將「殘濟」讓給長者施打，呼籲民眾「我年輕我OK，爸爸媽媽先打」，讓出殘劑疫苗的機會，給長者先打。

此外，花蓮縣政府提供縣內孕婦預約接種莫德納疫苗，縣長徐榛蔚表示，因莫德納只配送到醫院，診所不能接種，目前預約人數不多，提醒準媽媽們，到縣內8所醫院預約，接受醫師評估後再打疫苗。

有關台北農產運銷公司發生新冠肺炎群聚感染，花蓮縣府今天起在花蓮縣蔬菜運銷合作社設置快篩站，縣府統計，今天快篩622人都是陰性，快篩站持續運作中。