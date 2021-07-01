北農染疫風波，北市府與中央合作「北市批發市場疫苗專案」，為北農、北漁、北畜、花卉等4大公司及環南市場，共1萬3000多名造冊人員施打疫苗，1、2日更進行大規模PCR篩檢，北市市場處表示，北市果菜批發市場自7日起持PCR陰性證明、15日後持疫苗黃卡，才能進入市場。

市場處表示，為確保全台農產品供銷穩定及避免群聚染疫風險，北市府自1日起，分別在北農第二果菜批發市場、萬大國小及萬大第二區民活動中心等處進行PCR檢測，北農員工、北農管理的送貨工、卸貨工、清潔人員、駐在員、登記的承銷人、助理承銷人、承銷人的僱工及市場其他相關從業人員，1日起進行PCR篩檢， 7日起PCR篩檢為陰性者，才可進入市場。

市場處說，1日以後核發的PCR篩檢陰性證明，可換發有效入場通行證，入場時須持本人國民身分證或全民健康保險卡，以及北農核發的有效入場通行證；15日起憑COVID-19疫苗接種紀錄卡（疫苗黃卡），或7日內核發的PCR篩檢陰性證明，申請換發有效入場通行證。