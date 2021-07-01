因應75歲以上長者擴大接種疫苗，台北市政府6月13日推出疫苗預約系統，但有民眾抱怨預約後卻無取消、更改按鈕，若因故沒去就不能預約。對此北市副市長蔡炳坤說，資訊團隊已著手研究「取消」、「更改」功能，最快在7日、第5波預約時就可啟用，只要在系統開放期間，民眾想反悔都來得及。

等不及中央程式上線，北市府率先啟用疫苗預約系統，首波預約接種率高達98％，次波之後受到長者接種AZ疫苗後猝逝案影響，預約接種率跌至8成多，也就是有1成多的民眾持觀望態度，暫時不去施打。

不過，由於7月1日配發的疫苗品牌為莫德納，讓不少長者重拾信心，豈料上線預約時卻踢鐵板，因為系統預約僅以1次為限，只要先前「有預約但沒打」，這次就不能再使用系統登記，讓民眾跳腳，直呼系統設計不便民，應新增取消、更改的按鈕。

蔡炳坤對此表示，原先系統設計很單純，因為預約、施打的間隔僅有2天，因此預設大家預約後都會打，但近期收到不少民眾、里長的回饋，因此團隊已著手研究取消、更改按鈕，最快第5波預約就能上架，只要在系統開放期間修正，民眾隨時想反悔都可以。

「未預約、預約沒來的民眾還是可以打！」蔡說，施打疫苗是人民權利，不考慮設置預約放鳥的黑名單，改採另開場次的方式，讓這些族群在本周末打給區公所登記，6日將統一施打，未來若有類似情事，也會維持同樣做法。他也透露下波配發的疫苗數為6萬劑，預估接種年齡層可再下修到70歲以上。

至於是否考慮和中央全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）介接，讓北市系統以「接種與否」作為判斷標準，而非預約幾次。蔡則說，該作法成本很高，加上中央疫苗預約系統即將上線，屆時還要煩惱北市系統是否續用問題，因此不考慮這樣做。