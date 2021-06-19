遭柯文哲爆關說特權疫苗 高嘉瑜火速還原「事發過程」澄清：這帽子扣得有點大

北市診所日前爆出特權疫苗施打爭議，台北市長柯文哲今(19)日提出報告說明，並指立委高嘉瑜涉及關說。對此，高嘉瑜在下午時出面接受媒體採訪回應，坦言自己有點嚇到。此外，高嘉瑜晚間也在臉書上再度澄清，並還原事情經過，指自己是站在保護孕婦、新生兒和醫護的立場，此前並未接觸，也不認識禾馨診所人員，她委屈表示，「公道自在人心」。

高嘉瑜今日晚間在臉書發文上指出，禾馨是全台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生，「禾馨在5月底打電話到辦公室，希望我們協助爭取疫苗保護孕婦及第一線醫護，我回電後了解訴求，也轉達給台北市衛生局，在此之前，從未接觸也不認識禾馨診所人員」。

高嘉瑜表示，此次陳情的內容跟出發點是站在保護孕婦、新生兒及醫護的立場，衛生局了解後也在10分鐘左右就同意協助，相信也是以孕婦、醫護為優先，禾馨也保證疫苗都是用在符合法令的1～3類的醫事人員及員工身上，同時我們也本於權責一再轉達台北市牙醫師公會及基層醫師公會、托嬰中心等醫護人員急需疫苗的訴求給衛生局，「以上說明，如人飲水，冷暖自知，公道自在人心！」

網友們也留言回應，「公道在人心，妳投反對票也是謹記在人民心中」、「你這樣的公開被人家背刺、出賣，不反擊會被人家看不起的，最好仔細想想方法」、「這說法跟范雲一樣XDDD」。