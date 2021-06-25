圖為北農快篩站。(取自柯文哲臉書)

三級警戒防疫延長，外界把槍口指向台北市長柯文哲，歸咎北農、北藝中心工地等爆發群聚感染，北市長柯文哲昨(24日)不滿表示，這是典型的政治攻擊，綠營的認知作戰。民眾黨發言人楊寶楨昨晚在臉書表示，說好的團結防疫、同島一命呢？結果是「人前手拉手，背後下毒手？」「說穿了，綠營這幾天就是在鋪陳，想要把三級警戒延長至7月12日這件事情，完全甩鍋怪罪到台北身上」。

楊寶楨指出，這幾天來自四面八方的轟炸，有種台北疫情炸鍋的錯覺，實際上疫情得到控制，目前已經趨緩，台北的周確診人數從之前五月中疫情爆發的高峰1218人，控制到目前這周的26人，快篩陽性率也從高峰6%降到0.8%，至於被鋪天蓋地討論的北農，這三、四天來，已快篩了4933人，陽性率僅0.3%，低於全台北市的平均值，重點是把15位快篩陽性者再做PCR，真正確診的只有4位。

而外界說的北農有5、60個確診個案，楊寶楨說，實際上有30多位已經解隔離，「所以這幾天很明顯是政治操作，我們也深感無奈，說好的團結防疫、同島一命呢？結果是人前手拉手，背後下毒手？。

楊寶楨認為，若蔡政府能早點進口足量的國際認證疫苗供人民施打，現在會面臨這般進退兩難的窘境嗎？「希望綠營不要每次都想透過打壓在野黨，來轉移執政不力的風向；一樣的把戲玩久了，民眾雪亮的眼睛遲早會看透一切的。」

針對柯文哲稱遭「政治攻擊」，行政院發言人羅秉成24日表示，我們共同敵人是病毒，面對這麼嚴峻疫情還要再把三級警戒延長兩周到7/12，沒有團結是不可能順利過關，大家有此共識，這過程不管怎樣努力恐怕都有不足之力，不管是中央或地方，虛心接受指教批評。