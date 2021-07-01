國民黨台北市議員羅智強多次站在議題前線，獲得不少關注。羅智強辦公室主任楊植斗表示，上週在辦公室看到羅神情非常疲憊，因為忙到不僅晚上沒睡好，連抽出1小時去曬太陽都是奢侈；楊刊出一張羅的背影照，指國民黨長期被詬病的「不會在野」丶「戰鬥力不足」、「文縐縐無法與土匪抗衡」，故羅的出現堪稱國民黨的新指標。

楊植斗6月29日在臉書發文，刊出一張羅智強的背影照，上面附上「有點累」三個大字。內文表示，想做好一個在野黨並不容易，尤其是長期執政的國民黨，最令人詬病的就是「不會在野」丶「戰鬥力不足」。楊直言：「文縐縐的問政模式，怎能跟土匪抗衡？羅智強議員的出現，是國民黨的新指標。」

楊植斗指出，羅智強論述能力強大也敢為民發聲，在反萊豬公投、要求政府採購疫苗的戰場上，羅義無反顧的衝鋒陷陣，也因為這股衝勁，給了鼓舞人心的力量。反萊豬公投連署創下紀錄，用最短的時間，突破成案門檻；疫苗不足的議題也一棒將民進黨打醒，逼得蔡政府向世界請求疫苗。但這股拚勁，還是會有累的時候。

對此，楊植斗強調，上個星期在辦公室他看見羅智強實在太疲憊了，便建議羅去曬曬太陽，否則又要累過頭晚上都睡不著了；對於他的建議，羅連聲說好，但其實大家都知道，要羅抽出1小時，去外頭享受溫暖的日照，是太奢侈的一件事。看著羅的背影，他除了說「加油」，更呼籲大家一起做羅的後盾。