日本外務大臣茂木敏充上月25日表示，7月中前將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣。行政院發言人羅秉成今日接受記者電訪回應，一切進度「不便透露」。

日本在6月提供124萬劑AZ疫苗並已送抵台灣，茂木敏充也宣布會追加第二批100萬劑AZ疫苗給台灣，並將在7月中以前到貨。而除台灣外，越南及東南亞國協(ASEAN)會員國也在日本贈送疫苗的名單內。