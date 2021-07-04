日本第二波贈送100萬劑AZ疫苗7月中到貨？羅秉成：不便透露 14:172021/07/04 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人羅秉成。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務大臣茂木敏充上月25日表示，7月中前將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣。行政院發言人羅秉成今日接受記者電訪回應，一切進度「不便透露」。 日本在6月提供124萬劑AZ疫苗並已送抵台灣，茂木敏充也宣布會追加第二批100萬劑AZ疫苗給台灣，並將在7月中以前到貨。而除台灣外，越南及東南亞國協(ASEAN)會員國也在日本贈送疫苗的名單內。 Delta讓英國住院數暴增？一張圖曝好消息 學者批 民進黨擺不平疫苗採購 只會嫁禍 #AZ #疫苗 #日本 #羅秉成 #贈送 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中現身新店靜思堂關懷疫苗施打 14:402021/07/04 生活 潤寅案楊文虎夫婦再延押2月 涉案廠商病逝1300萬保金發還 10:572021/07/04 社會 傳上海復星成立專案協助台買疫苗 陳時中10字回應 14:392021/07/04 生活 出國留學生苦等不到第二劑疫苗 陳時中：不用擔心 14:542021/07/04 生活 Delta有多強？10秒擦肩就染疫！專家：疫苗外更要高規格防堵 06:202021/07/04 健康 謝金晶伴80歲阿嬤現身中和注射莫德納疫苗 12:212021/07/04 娛樂 香港已施打390萬劑新冠疫苗 預計8月將有5成人口接種 14:332021/07/04 兩岸 原本剩最多 台大醫院單日接種2613人 施打人數全國第一 13:382021/07/04 生活 莫德納殘劑改網路預約仍遭秒殺 花蓮民眾嘆「比返鄉車票還難搶」 11:232021/07/04 生活 無視防疫規定 7人闖平溪戲水最重挨罰10.5萬 11:462021/07/04 社會 台北攤販2.6萬人 首批周一接種 疫苗不足 7000人恐打不到 04:102021/07/04 焦點要聞 政治熱門新聞 林昶佐還能不能連任？前太陽花成員好奇問網友竟一面倒 - 政治 公投延後罷免案卻不能 刪Q總部：台中二選區公民的命不是命？ - 政治 投蔡英文換來絕望？羅智強分享一篇文 萬人大讚 - 政治 好不容易官員都來了 郭正亮：環南市場自治會長最氣林昶佐這一點 - 政治 是否贊成公投延期到12／18？ 最新民調結果曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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