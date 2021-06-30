北農、環南市場群聚感染，台北市長柯文哲與中央推出北市批發市場打疫苗專案，但華榮市場有攤商怒批，自己不在打疫苗的名單，反而是攤位的地主。柯文哲30日表示，市府無法再去查證這造冊對不對，因此還是依照市場自治會列的名冊去施打。

柯文哲說，還是要建立彼此互信的社會，造冊不管從以前基層診所，到現在的市場自治會，北市府並無法再去查證造冊對不對，對於一個診所的醫事人員或非醫事人員，在一定的程度上要相信；他明白市場有轉租的問題，但市府還是依照市場自治會列的名冊去施打疫苗，至於流動攤販很麻煩，因不固定，也不曉得有沒有來。

柯也提到，打完疫苗後確診的部分，要分開處理，疾病有2至7天的潛伏期，有打疫苗後幾天出現感染的情況，他曉得即使現在做PCR陰性，但仍會感染，北農短時間雖打了1.3萬人，但免不了還是有被感染，就算打了1、2劑疫苗，也無法保證不被感染，只是感染機率低。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報