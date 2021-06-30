受新冠肺炎疫情波及而停止營業的北市寧夏夜市29日起微解封，台北市長柯文哲30日表示，夜市本來就不在中央管制的11類場所，北市府開放復業也不是漫無標準，甚至北市府下一步也開始考慮，讓這些夜市攤商優先打疫苗，圖為寧夏夜市攤商工作情形。（張鎧乙攝）

受新冠肺炎疫情波及而停止營業的北市寧夏夜市29日起微解封，台北市長柯文哲30日表示，夜市本來就不在中央管制的11類場所，北市府開放復業也不是漫無標準，甚至北市府下一步也開始考慮，讓這些夜市攤商優先打疫苗，圖為寧夏夜市攤商工作情形。（張鎧乙攝）

北農、環南市場傳播鍊仍在持續中，但北市29日卻對寧夏夜市「微解封」，台北市長柯文哲30日表示，他的「微開放」不是標準開放，是只先開放4分之1攤商營業，並管制人流，下一波也許會給夜市優先施打疫苗，另外他也下令北農第一果菜市場、環南市場做改建工程的工地工人，也會列入打疫苗。

柯文哲表示，本來夜市就不是中央宣布管制的11種場所，當初只管八大行業及娃娃機店，夜市沒有、是自主休市，北市微開放也非標準開放，是先開放4分之1攤，並在一定的程度下進行人流管制，也許下一波會優先給夜市打疫苗，在三級管制的情形下，對民生經濟的平衡考慮適度開放。

北市7月1至3日將進行市場1.3萬人大普篩，何時可解除市場群聚危機？柯文哲說，打疫苗後7至10天會產生抗體，1.3萬人明天會全部打完，雖然印度變種病毒侵入台灣，但在北部還不是主流，打疫苗有相當保護，他也下令在萬華地區的環南市場、北農第一果菜市場的改建工地工人，也列入打疫苗，這種是「大規模的焦土戰術」，大概7至10天後，整體情況會有相當程度擋住。