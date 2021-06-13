中方興建世界最高的5G基地站

中國是當今世上對研發投資手筆最大的國家之一，2020年時，在相關方面的支出增加了10.3%，達2.44兆人民幣（約10.5兆台幣），占了國內生產毛額（GDP）的2.4%。而2021年3月全國人大年會期間，中國國務院總理李克強宣布，北京將以全國每年研發經費增幅超過7%為目標。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網報導，北京致力推升研發經費的重點之一，就是5G無線通訊技術。而隨著5G出現，可望促進無線連結和通信，繼而推動新一波創新浪潮，並提供更大的寬頻網路容量。

中國工業和資訊化部的公開資料顯示，到2020年底時，中國已建了全球最大的5G網路，全國有71.8萬個基地台，至少是美國的10倍。而北京很可能利用5G優勢，來推進人工智慧（AI）集中監控。分析家認為，未來各類活動都會圍繞著AI，5G意味著政府有很大的機會搜集更多資料，並進一步加緊監控。

當然，這龐大的監控系統在西藏，新疆與內蒙古等邊疆前線區的密度，要遠大於境內其他地區。北京宣稱，從 2019 年以來，在西藏有超過98%的村莊已接入4G 網路，光纖和寬頻網路服務。而從2020年起，北京就加強在西藏的5G基礎建設，到2020年底時，全面實現5G網路覆蓋。

甘巴拉雷達站

另一方面，解放軍則和私營企業合作，為邊境部隊建先進高速網路與連結基礎建設。位於西藏甘巴拉山頂，海拔5374米的「甘巴拉英雄雷達站」是目前世上最高的人控雷達站，擔負著偵察、預警，警戒與引導重任，宛如信息化戰爭時代的「烽火台」。

據《解放軍報》4月報導，雷達站附近已建成5G基地台，接通了5G信號。而雷達站不僅使中方監控與AI的能力大增，也推升了在相關區域的戰力投射力。在5G的加持下，更將加強解放軍的通訊力，還有快速部署軍隊與武器的能力。當然，中方在俯瞰敏感邊境區的雷達站附近設置5G基地台，隨即引來鄰國的高度關注。

不過，解放軍說，在西藏邊界附近建5G基地台，是為了拉近軍人和親朋好友間的距離，「可以暢快地跟家裡視頻聊天，見證孩子成長點滴，感覺離家不再遙遠了」。但專家認為，解放軍這麼說，其實是要淡化在偏遠敏感邊境區設置5G基地台的爭議。

畢竟通訊技術能廣泛應用在軍事上，其中包括加強中方控制邊境山區的能力，並有助於部署導引武器。無論是5G網路或是預警能力，都可望讓中方改變遊戲規則，進一步升高喜馬拉雅山區的緊張情勢。

1星期前，喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）首席部長傑朗塔庫（Jai Ram Thakur）視察了中印邊境拉豪爾斯皮提縣（Lahaul-Spiti）的桑多（Samdo），並指出中方正沿邊境加強基礎設施。顯然解放軍正藉由開發如衛星預警系統等新型裝置，沿著邊境加強監視機制，以偵查印度部隊的動靜。而在那背景下，青藏高原5G網絡的建置和運作，便可能對印度邊境的安全環境構成威脅。