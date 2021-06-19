歐美峰會聯合聲明提及台海和平與穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題，外交部表達感謝。4月美日峰會、5月美韓峰會、歐日領袖峰會、G7工業國外長會議，本月日澳會談、G7工業國領袖峰會皆關切台海的和平穩定，安全議題連續受到國際矚目，蔡政府的智庫認為，台灣安全的實質重要性已獲得認同。

歐美峰會聯合聲明計有36項，全文約4500字，其中第26項論及與中國多面向的交往政策，及在氣候變遷、核武不擴散議題的合作方向，再提新疆、西藏、香港情勢及南海航行議題，有關台灣海峽僅20字。解讀聲明文件不能僅看片段，須從全盤論述的架構及重要性順序剖析其意涵。歐美峰會聲明第26項係在中國政策下提到台海，且將台海列於新疆、西藏、香港之後，全都屬於中國的內政，蔡政府對歐美的架構究竟不察，抑或視而不見？除了感謝國際對台海安全的關注，何不提出異議？

蔡總統上台後，否定馬政府的外交和兩岸政策，卻寧可在國際矚目的文件退讓為中國的內政問題。蔡政府自認歐美日的一個中國政策，不同於北京的一中原則，卻汙名化國民黨的九二共識，當局見樹不見林，片面擷取對其有利的詞彙作為大內宣，選擇性利用反中論述，誤導國人的認知。連日以來國人關注疫情起伏，忽略了蔡政府的外交的作為，國家主權和外交戰場成為於政治人物操作工具，值得關切。

近來台灣疫苗嚴重短絀，靠著美日的慷慨捐贈，府院黨不時表態感謝外援，國人在分級下等待施打疫苗，當局所謂的謙卑執政，禁不起疫情的驗證。去年蔡總統逕自宣布開放美萊豬進口，引發反彈。眼看8月反萊豬公投箭在弦上，美貿易代表署宣布將在未來數週內召開台美《貿易暨投資架構協定》（TIFA）會談消息，蔡政府隨即附和，台北若干傳媒和學者配合大內宣，倡言簽訂雙邊貿易協定BTA的前景。國人固然對台美雙邊經貿關係精進有所期待，美宣布重啟會談如同一紙尚未兌現的空白支票，並不意味談判有結果，論者過度揣摩美方的訊息。

蔡總統說，開放美牛和美豬不僅是符合國家整體利益，也是能促進台美關係的決定。已停滯4年9個月的貿易和投資會談此刻傳出重啟消息，華府此舉具有針對性，倘刻意選在我公投前進行預備性磋商，藉以放出有進展的氛圍，將可抵銷若干反萊豬的聲浪。無論美方宣布的時機或會談的期日，主動權皆操之於華府，都是談判策略的運用。面對美方會談前的動作，相關部會宜審慎以對，貿易協定視同條約案，屬於立法院職權，建議於會談前監督行政部門，提出因應對策，避免蔡政府重蹈覆轍。

（作者曾任職於行政院新聞局、駐美代表處）

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